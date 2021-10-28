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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хлусевич не переходит в «Спартак» - заявление «Арсенала»

28 Октября 2021 • 16:22 Комментировать

Тульский «Арсенал» на страницах своего официального сайта опубликовал заявление, касающееся информации из прессы о скором переходе Даниила Хлусевича в «Спартак». В заявлении «канониры» подчёркивают, что Хлусевич остаётся игроком «Арсенала», имея с клубом действующий контракт. Туляки призвали фанатов и СМИ руководствоваться только официальной информацией.

20-летний Даниил Хлусевич за первую команду тульского «Арсенала» провёл 48 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 7 голов и 5 результативных передач на партнёров. За плечами Хлусевича шесть игр за молодёжную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Тула Даниил Хлусевич
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