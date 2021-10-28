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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Уфе» прокомментировали слухи об интересе к Жиркову

28 Октября 2021 • 14:19 Комментировать

Юрий Жирков с лета не имеет клуба. Опытнейший футболист обрёл статус свободного агента после того, как истёк срок его трудового соглашения с «Зенитом». Завершать карьеру 38-летний футболист пока не планирует – недавно Жирков рассказывал, что готов поиграть ещё как минимум год.

В четверг появилась информация об интересе к Жиркову со стороны «Уфы». Эту информацию прокомментировал Ростислав Мурзагулов, который возглавляет совет директоров уфимского клуба.

По мнению Мурзагулова, Юрий Жирков даже в 38 лет усилил бы любую команду российского чемпионата.

«Выдающийся мастер, образец профессионализма», - описал Жиркова представитель «Уфы». «Уверен, что любая команда, договорившаяся с ним, сразу же сообщит об этом журналистам», - сказал Мурзагулов sport24, уйдя от прямого ответа.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Уфа Ростислав Мурзагулов
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