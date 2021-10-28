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Агент Вагнера Лава - о трансфере в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал карьеры»

28 Октября 2021 • 11:54 Комментировать

Агент Эвандро Феррейра отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента Вагнера Лава в московский ЦСКА. В настоящий момент 37-летний бразилец является игроком «Кайрата».

«У него очень красивая история в России. Это был бы идеальный финал его карьеры», - поведал агент в беседе с журналистом Sport24.

Срок действия контракта опытного нападающего с казахстанским клубом истекает в конце декабря 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана бразильский бомбардир провел 21 поединок и отметился семью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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