Агент Вагнера Лава - о трансфере в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал карьеры»

Агент Эвандро Феррейра отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента Вагнера Лава в московский ЦСКА. В настоящий момент 37-летний бразилец является игроком «Кайрата».

«У него очень красивая история в России. Это был бы идеальный финал его карьеры», - поведал агент в беседе с журналистом Sport24.

Срок действия контракта опытного нападающего с казахстанским клубом истекает в конце декабря 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана бразильский бомбардир провел 21 поединок и отметился семью забитыми мячами.