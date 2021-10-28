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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

28 Октября 2021 • 11:38 Комментировать

Бразильский форвард Вагнер Лав, ныне выступающий в чемпионате Казахстана за «Кайрат», выразил желание вернуться в московский ЦСКА. Об этом посредством твиттер-аккаунта отрапортовал инсайдер Фабио Алейшо.

«Лав хочет снова надеть футболку ЦСКА. Вагнер этого не скрывает. Если же не получится, он переедет в Бразилию», - говорится в публикации журналиста.

Бразильский нападающий выступал за «армейцев» с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Трудовое соглашение 37-летнего футболиста с «Кайратом» истекает в конце текущего года.

В текущем сезоне чемпионата Казахстана Вагнер провел 21 встречу и забил семь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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