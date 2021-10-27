Карасёв ответил на вопрос, почему назначает много пенальти

Российский рефери Сергей Карасёв пришёл на свежий выпуск передачи «КраСава» на YouTube.

Судья ответил на вопрос, по какой причине в матчах с его участием назначается большое количество 11-метровых. Сейчас на его счету 89 пенальти в РПЛ.

Карасёв признался, что не может дать однозначный ответ. По его словам, во многих поединках было немалое количество нарушений

Также Сергей признался, что частенько раздает футболистам вторые желтые карточки, которые тут же превращаются в красные. Рефери не знает, почему так получается.

«Часто бывают такие моменты, когда приходится принимать решение. Пусть такое случается гораздо реже», — заявил Карасёв.