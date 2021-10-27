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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дюков надеется, что РПЛ не станут приостанавливать

27 Октября 2021 • 22:53 Комментировать

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу того, что баталии в РПЛ могут быть приостановлены в связи с распространением коронавируса.

Дюков надеется, что до таких мер не дойдет.

«Мы не обсуждали, что чемпионат России могут приостановить. Хочу, чтобы такого не было. Если говорить о болельщиках, то каждый регион будет действовать по-своему», - цитирует Дюкова ТАСС.

Напомним, 29 октября стартует 13-й тур РПЛ. Его откроет поединок в Санкт-Петербурге, в котором «Зенит» примет московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков РПЛ
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