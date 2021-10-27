Карасёв объяснил, почему не встал на колено в поединке «Порту» и «Ливерпуля»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв стал гостем нового выпуска шоу «КраСава» на YouTube.

Карасёв пояснил, почему он отказаться вставать на колено в поединке ЛЧ между «Порту» и «Ливерпулем».

По мнению Карасёва, акций проводят очень много. Однако они добровольные. Сергей считает, что для проявления уважения необязательно становиться на колено. Россиянин признался, что в душе и так всех уважает.

«Такое у меня воспитание. Свою позицию могу выразить делами, поступками. Акции – это необязательное явление. В них надо участвовать только добровольно. Нельзя заставлять», - подчеркнул Карасёв.

Поединок «Порту» - «Ливерпуль» прошёл 28 сентября. Английский клуб забил сопернику пять голов, пропустив в ответ лишь один мяч.