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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв объяснил, почему не встал на колено в поединке «Порту» и «Ливерпуля»

27 Октября 2021 • 21:34 Комментировать

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв стал гостем нового выпуска шоу «КраСава» на YouTube.

Карасёв пояснил, почему он отказаться вставать на колено в поединке ЛЧ между «Порту» и «Ливерпулем».

По мнению Карасёва, акций проводят очень много. Однако они добровольные. Сергей считает, что для проявления уважения необязательно становиться на колено. Россиянин признался, что в душе и так всех уважает.

«Такое у меня воспитание. Свою позицию могу выразить делами, поступками. Акции – это необязательное явление. В них надо участвовать только добровольно. Нельзя заставлять», - подчеркнул Карасёв.

Поединок «Порту» - «Ливерпуль» прошёл 28 сентября. Английский клуб забил сопернику пять голов, пропустив в ответ лишь один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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