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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба – лучший ассистент РПЛ за 15 лет

27 Октября 2021 • 15:36 Комментировать (2)

Специалисты портала transfermarkt порадовали любителей российского футбола статистическими данными о количестве результативных передач в Премьер-лиге с 2006 года. На первом месте расположился форвард Артём Дзюба, который за 15 лет провёл в чемпионате России 374 матча и отдал 83 голевых паса. Второе место занимает Мигель Данни с 76 голевыми передачами, а тройку замыкает Алан Дзагоев, который 74 раза выступал в качестве ассистента для партнёров.

В топ-5 входят Александр Самедов (70 голевых передач) и Тимофей Калачёв (68). Юрий Жирков (66), Жоазиньо (65), Дмитрий Комбаров (55), Алексей Ионов (49) и Ари (46) – в десятке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Мигель Данни Тимофей Калачёв Дмитрий Комбаров Александр Самедов Юрий Жирков Артём Дзюба Алан Дзагоев Алексей Ионов Ари Феррейра Жоазиньо
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Комментарии (2)
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Витаминович Алексей
27 Октября 2021 в 17:30
Статистически Халк вообще невероятен в плане передач, а я даже не помню, чтоб он вообще мячом делился))
Redwhite1959
27 Октября 2021 в 16:03
А чего за 15 лет? А почему не за 30-ть? Может быть он и за 30-ть лет лучший? Тогда - ЛЕГЕНДА - ни дать ни взять! Дзюба доплачивает СМИ что ли, чтобы такие новости о его "величии" периодически появлялись? Сколько бы ни писали о нём - до таких как Аршавин, например, ему как до Луны!
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