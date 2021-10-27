​Дзюба – лучший ассистент РПЛ за 15 лет

Специалисты портала transfermarkt порадовали любителей российского футбола статистическими данными о количестве результативных передач в Премьер-лиге с 2006 года. На первом месте расположился форвард Артём Дзюба, который за 15 лет провёл в чемпионате России 374 матча и отдал 83 голевых паса. Второе место занимает Мигель Данни с 76 голевыми передачами, а тройку замыкает Алан Дзагоев, который 74 раза выступал в качестве ассистента для партнёров.

В топ-5 входят Александр Самедов (70 голевых передач) и Тимофей Калачёв (68). Юрий Жирков (66), Жоазиньо (65), Дмитрий Комбаров (55), Алексей Ионов (49) и Ари (46) – в десятке.