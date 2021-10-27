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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц не сможет быть президентом РПЛ и возглавлять судейский комитет одновременно

27 Октября 2021 • 14:26 Комментировать

Не так давно кресло президента РПЛ покинул Сергей Прядкин. На временной основе Лигу возглавил Ашот Хачатурянц, который является президентом судейского комитета РФС. Ожидается, что именно Хачатурянца изберут новым президент РПЛ, и он избавится от приставки «и.о». В таком случае функционеру придётся оставить работу с судейским комитетом. Об этом рассказал Александр Дюков, занимающий должность президента РФС.

«Конфликта интересов мы не видим, но из-за требований УЕФА такое совмещение невозможно», - прокомментировал ситуацию Дюков.

Отметим, что выборы нового президента Премьер-лиги России пройдут 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков РПЛ Ашот Хачатурянц
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