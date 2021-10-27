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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности усилить «Спартак»

27 Октября 2021 • 11:41 Комментировать (3)

26-летний полузащитник Александр Юшин, ныне выступающий в первенстве ФНЛ за «Нефтехимик», заявил о готовности вернуться в столичный «Спартак». Хавбек является воспитанником академии «красно-белых». Он покинул столичный коллектив в 2014 году.

«Там меня поставили на ноги, но в «Спартаке» была высокая конкуренция, я ее проиграл. Хочу ли вернуться? Конечно», - передает слова футболиста Sport24.

Стоит отметить, что Александр является лучшим голеадором нынешнего розыгрыша ФНЛ. Юшин принял участие в 19 поединках «Нефтехимика», в которых записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Юшин
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Комментарии (3)
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Volond
27 Октября 2021 в 12:23
о готовности усилить ни слова, просто вернуться в родные пенаты. раздули опять
Shurtakon
27 Октября 2021 в 12:14
Иван Саенко и Эльдар Низамутдинов готовы вернуться в Спартак и усилить его)
Dimonorunov
27 Октября 2021 в 12:01
Не спасет
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