Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности усилить «Спартак»

26-летний полузащитник Александр Юшин, ныне выступающий в первенстве ФНЛ за «Нефтехимик», заявил о готовности вернуться в столичный «Спартак». Хавбек является воспитанником академии «красно-белых». Он покинул столичный коллектив в 2014 году.

«Там меня поставили на ноги, но в «Спартаке» была высокая конкуренция, я ее проиграл. Хочу ли вернуться? Конечно», - передает слова футболиста Sport24.

Стоит отметить, что Александр является лучшим голеадором нынешнего розыгрыша ФНЛ. Юшин принял участие в 19 поединках «Нефтехимика», в которых записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре ассиста.