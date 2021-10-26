Два домашних матча «Арсенала» пройдут без болельщиков

Футболисты тульского «Арсенала» останутся без поддержки болельщиков в ближайших двух поединках российской Премьер-лиги.

Как сообщила пресс-служба «оружейников», домашние поединки против «Сочи» и «Уфы» пройдут при пустых трибунах. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Соответствующее распоряжение дал губернатор области Алексей Дюмин.

«Арсенал» примет «Сочи» в воскресенье, 31 октября, а домашняя игра туляков против «Уфы» запланирована на 6 ноября.

По итогам 12 туров Премьер-лиги «Арсенал» занимает 13 место в турнирной таблице.