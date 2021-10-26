Российская футболистка Олеся Курочкина, которая играет за команду «Звезда-2005», стала рекордсменкой мира. Девушка забила самый быстрый гол в истории женского футбола, об этом сообщается в твиттер-аккаунте РФС.

Рекордным достижением Курочкина отметилась по ходу поединка Суперлиги против «Енисея». Олеся поразила ворота соперниц на 9,31 секунде. Видео результативной атаки опубликовано в «Твиттере» российского футбольного союза.

Отметим, что команда новоиспеченной рекордсменки мира отпраздновала минимальную победу со счетом 2:1. По итогам 23 туров «Звезда-2005» идет на четвертой позиции в таблице.