Российская футболистка Олеся Курочкина, которая играет за команду «Звезда-2005», стала рекордсменкой мира. Девушка забила самый быстрый гол в истории женского футбола, об этом сообщается в твиттер-аккаунте РФС.
Рекордным достижением Курочкина отметилась по ходу поединка Суперлиги против «Енисея». Олеся поразила ворота соперниц на 9,31 секунде. Видео результативной атаки опубликовано в «Твиттере» российского футбольного союза.
Отметим, что команда новоиспеченной рекордсменки мира отпраздновала минимальную победу со счетом 2:1. По итогам 23 туров «Звезда-2005» идет на четвертой позиции в таблице.
В 23-м туре Суперлиги форвард пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина забила на 09,31 секунде. Это самый быстрый гол в мировом профессиональном женском футболе! Наш партнёр Мегафон подготовил для Олеси специальный приз. Его вручат в следующем туре Суперлиги. Stay tuned! pic.twitter.com/DnAW4c5dwc— РФС (@rfsruofficial) October 25, 2021