«Спартак» вёл переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ»

Представители столичного «Спартака» вели переговоры с известным футбольным функционером Антеро Энрике, имеющим опыт работы в таких европейских клубах, как «Порту» и «ПСЖ».

Согласно данным журналистов Metaratings, российский клуб сделал предложение специалисту, однако Энрике ответил отказом. Антеро намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате, он является одним из претендентов на пост спортивного директора «Ньюкасла», получившего новых богатых владельцев.

Стоит напомнить, что в августе «красно-белые» объявили об уходе Дмитрия Попова с поста спортдира команды.