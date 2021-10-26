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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич заявил, что в «Спартаке» творится бардак

26 Октября 2021 • 00:38 Комментировать

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Хозяева победили 7:1.

Генич признался, что был разочарован исходом матча. По его мнению, москвичи пропустили слишком много. Константин рассказал, что делал бы, если бы был фанатом «красно-белых».

«Я бы напился вдрызг и забыл этот день», - сказал Генич на YouTube-канале журналиста Сергея Егорова.

Геничу обидно за «Спартак», поскольку за этот клуб болеет много людей.

«Там творится бардак», - добавил Генич.

При этом Геннадий считает, что увольнение Руя Витории «Спартаку» не поможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич
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