Семшов отреагировал на свой уход из «Химок»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход из «Химок». До этого он работал помощником главного тренера Игоря Черевченко.

Семшов поблагодарил руководство клуба за доверие. Он отметил, была проделана хорошая работа. Теперь «Химки» не располагаются на дне таблицы.

Семшов заявил, что всё решила беседа между главным тренером и гендиректором.

«Это был отличный год. Однако теперь будет уже другая работа», - заявил Семшов в передаче «Все на Матч!».

На текущий момент подмосковный клуб в таблице идёт на 14-й позиции, набрав 11 пунктов.

Напомним, в 12-м туре РПЛ «Химки» были разгромлены в Москве. Команды уступила «Динамо» (1:4).