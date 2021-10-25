Ловчев: Почему Витория выпускает Рассказова? Ему некого ставить

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу решения тренера Руя Витории ставить в основной состав команды защитника Николая Рассказова.

Рассказова активно критиковали после поединка Лиги Европы с «Лестером», который москвичи проиграли со счётом 3:4. После фиаско во встрече с «Зенитом» (1:7) Николая начали ругать с новой силой.

Ловчев считает, что Руй Витория выпускает на поле Рассказова из-за безысходности.

«Вопрос не только к тренеру. Ему некого ставить», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Следующий поединок «Спартак» проведёт с «Ростовом» в рамках тринадцатого тура чемпионата России.

На текущий момент москвичи идут седьмыми в таблице.