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Терюшков ответил на вопрос, есть ли у «Химок» финансовые проблемы

25 Октября 2021 • 21:27 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался по поводу финансовой ситуации в «Химках». Он заверил, что в клубе нет проблем с деньгами.

Терюшков отметил, что в клубе нет серьезных финансовых проблем, поскольку есть защищенный источник доходов. Если задержки и имеются, то незначительные.

«Никаких критических историй нет», - цитирует Терюшкова ТАСС.

В 12-м туре подмосковный клуб встречался с «Динамо». Игра состоялась в Москве. «Химки» ничего не смогли противопоставить «бело-голубым» и уступили со счётом 1:4.

В понедельник, 25 октября, клуб уволил главного тренера Игоря Черевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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