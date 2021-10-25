Терюшков ответил на вопрос, есть ли у «Химок» финансовые проблемы

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался по поводу финансовой ситуации в «Химках». Он заверил, что в клубе нет проблем с деньгами.

Терюшков отметил, что в клубе нет серьезных финансовых проблем, поскольку есть защищенный источник доходов. Если задержки и имеются, то незначительные.

«Никаких критических историй нет», - цитирует Терюшкова ТАСС.

В 12-м туре подмосковный клуб встречался с «Динамо». Игра состоялась в Москве. «Химки» ничего не смогли противопоставить «бело-голубым» и уступили со счётом 1:4.

В понедельник, 25 октября, клуб уволил главного тренера Игоря Черевченко.