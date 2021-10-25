​В «Зените» прокомментировали инцидент с задержанием фанатов «Спартака»

После игры между «Зенитом» и «Спартаком» пять болельщиков московской команды оказались в полиции. В питерском клубе дали комментарий по поводу инцидента.

В «Зените» сообщили ТАСС, что около 40 фанатов «Спартака» хотели покинуть стадион после первого тайма. Отдельная группа болельщиков отказалась от прохождения стандартной процедуры выхода со стадиона, что повлекло за собой словесную перепалку и оскорбления сотрудников органа правопорядка. Все видеоматериалы «Зенит» предоставил в полицию для разбирательства.

Ранее РПЛ сообщала, что со своей стороны проводит проверку этой ситуации.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 7:1.