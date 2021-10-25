Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о московском «Спартаке» после поражения «красно-белых» от «Зенита» со счётом 1:7.

- «Спартак» не такой слабый – он единственный, кто обыграл в «Наполи» в этом сезоне. У «Спартака» сезон столетия клуба – и тут случается самое громкое поражение в истории. Вот она, помощь лимита. Мы все видели, что Рассказов был ужасен против «Лестера», и в нормальном мире он бы уступает конкуренцию, в следующем матче на его позиции сыграл бы кто-то другой. Но в России же лимит на легионеров. Ну и отдельно насчёт «Спартака» многое непонятно: кто выбирал главного тренера, кто выбирал такие решения на рынке на трансферном рынке и так далее.

Что касается «Зенита», то мы часто видим картину, что он боится играть в Лиге чемпионов, а потом обыгрывает всех в чемпионате. Питерцы выходят на эти матчи по-разному. Как я уже говорил, проблема в менталитете.