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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брага: «Спартак» не такой слабый, он единственный обыграл «Наполи» эксклюзив

25 Октября 2021 • 19:22 Комментировать (1)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о московском «Спартаке» после поражения «красно-белых» от «Зенита» со счётом 1:7.

- «Спартак» не такой слабый – он единственный, кто обыграл в «Наполи» в этом сезоне. У «Спартака» сезон столетия клуба – и тут случается самое громкое поражение в истории. Вот она, помощь лимита. Мы все видели, что Рассказов был ужасен против «Лестера», и в нормальном мире он бы уступает конкуренцию, в следующем матче на его позиции сыграл бы кто-то другой. Но в России же лимит на легионеров. Ну и отдельно насчёт «Спартака» многое непонятно: кто выбирал главного тренера, кто выбирал такие решения на рынке на трансферном рынке и так далее.

Что касается «Зенита», то мы часто видим картину, что он боится играть в Лиге чемпионов, а потом обыгрывает всех в чемпионате. Питерцы выходят на эти матчи по-разному. Как я уже говорил, проблема в менталитете.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Zurukukkkk
25 Октября 2021 в 19:43
последний абзац- отражение того,что представляет собой рпл!..
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