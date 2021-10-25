​Агент рассказал о состоянии Дивеева

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА, Игоря Дивеева, рассказал о состоянии футболиста.

Напомним, Дивеев получил повреждение в игре за сборную России против Словении несколько недель назад. В результате обследования у защитника было выявлено повреждение мышцы таза.

Ерёмин рассказал sport24, что Дивеев пока помочь ЦСКА не может, и что футболист ещё проходит лечение. Представитель защитника «армейцев» добавил, что пока непонятно, сможет ли Дивеев сыграть против липецкого «Металлурга» в матче Кубка России, который пройдёт во вторник, 26 октября.

В сезоне 2021/2022 Игорь Дивеев провёл за ЦСКА 10 матчей и забил один гол.