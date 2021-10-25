«Теперь я буду атеистом»: Реакция болельщиков «Спартака» на ужасный позор в Петербурге

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии болельщиков «Спартака» из социальных сетей после поражения «красно-белых» от петербургского «Зенита» в чемпионате России со счётом 1:7.

TheRid.: «Да уже не больно, уже *** [безразлично] смешно. Из клуба устроили цирк, а игроки выбивают контракты только. Уже ничего не осталось от того величия «Спартака». Даже в Тарасовке не тренируются. Это просто ФК «Федун». Проект…».

VAD.: «Максименко надо было глаза закрывать во время ударов, меньше бы пропустил».

Darks.: «Спартак» решил в честь 100-летия клуба пропустить в сезоне 100 голов. Нет ничего невозможного. ВЕРИМ!».

Виктор К.: «Забавно читать некоторые комментарии, мол, после такого эпохального *** [провала] всё изменится. Приедут на базу Фратрии, поставят всех раком и заставят играть в футбол. Федун завтра же всё осознает, разведется с Заремой и продаст за пятьсот рублей клуб Ловчеву с Калиниченко... А на самом деле, знаете, что изменится? НИ-ЧЕ-ГО… Вот такая *** [ерунда]».

Никита С.: «Федуну надо было сразу увести команду с поля. Был бы всего лишь технарь 3:0».

Sashka S.: «Спасибо Федуну за юбилей!».

Сергей К.: «Ну не шмогла я, не шмогла...».

Awand.: «Если кто не понял, сегодня по инициативе тренера Руя Витория все игроки «Спартака» вышли в майках Я/МЫ КОЛЯ РАССКАЗОВ. Вот так у нас в команде: один за всех и все за одного!».

Сергей П.: «По-человечески жаль тренера».

Юрий З.: «При физруке Тедеско эти же игроки как-то 2-е место заняли, а при Витории вошли в историю...».

Дима И. [о словах Рассказова, что тот никого не убил]: «Возможно, кто-то и умер от инфаркта или инсульта от просмотра или же от итогового результата».

Алексей Л.: «ФК «Зарема» только появился, а уже так опозорился».

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Ярослав М.: «Никого не убили, не предали, главное же... Кроме своих фанатов».

Владимир П.: «Нам пора перестать жить прошлым, в котором мы привыкли быть чемпионами, и ныне относиться к нашей команде так, как она этого заслуживает в нижней части турнирной таблицы».

Роман Ш.: «Кто-то снимается с чемпионата?»

Андрей В.: «Мы-то думали, что матч в декабре был унижением».

Роман Ч.: «Мы как «Манчестер Юнайтед» сейчас».

Вадик Б.: «Ребята, остановите, я сойду».

Алексей Л.: «Теперь я буду атеистом».

Андрей К.: «Не пора ли чистку устроить зимой? По-романцевски».

Владимир П.: «Я болел за «Спартак» с 1963-го. Примерно до 2019-го (всё слабей и слабей). Прежде был особый ДУХ спартаковский, ещё от Старостиных. Ничего спартаковского в «Спартаке» нет теперь. Он теперь федунский и лукойловский. Больше половины игроков – «иностранные агенты». Абсурдный футбол в РФ – убыточный, но со сказочными зарплатами».

Кирилл Г.: «Что поделаешь, приходиться наблюдать, переживать и мучиться 20 лет с таким бардаком».

Кирилл Иванцов