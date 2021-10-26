Братья-близнецы мирового футбола

В минувшие выходные стало известно, что сборную Парагвая возглавил Гильермо Баррос Скелотто. В тренерский штаб вошел Густаво Баррос Скелотто, который приходится братом-близнецом Гильермо. В Южной Америке в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 осталось ещё шесть туров. Парагвай отстаёт от заветной четвёртой позиции на четыре очка. Вероятно, федерация футбола этой страны приняла правильное решение о смене главного тренера, с целью «вдохнуть» жизнь в команду перед решающими матчами. «Братская сила» должна помочь южноамериканской сборной оказаться в Азии, а о том, как помогают братья-близнецы друг другу в мировом футболе – в этой статье.

На тренерском мостике братья-близнецы редкость, чего нельзя сказать о футбольном поле. Рональд и Франк де Буры были важными игроками в сборной Нидерландов. Младший Франк (он младше брата всего на десять минут), постоянно тащил за собой Рональда («Аякс», «Барселона», «Рейнджерс»). На закате карьеры оба выступали в катарских «Эр-Райяне» и «Эш-Шамале». В 1990-х регулярно выступали за национальную сборную, но Франк провёл за неё в два раза больше матчей (112 против 67 у Рональда). Однако дальше их дороги разошлись. Казалось, мы увидим тренерский дуэт, но Рональд выбрал путь телевизионного эксперта на катарском телевидении, а Франк четырежды привёл «Аякс» к званию чемпиона Нидерландов, но добиться успеха с национальной командой пока не успел.

Только встают на тренерский путь немецкие братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры. По закрытии сезона 2020/2021 они объявили о завершении игровой карьеры. В начале выступлений оба защищали цвета «Мюнхена 1860», но затем их дороги разошлись. Поиграть вместе удалось на закате карьеры в леверкузенском «Байере», где почти три сотни матчей провёл более известный Ларс. Братьям всего 32 года, но в Германии любят молодых наставников. Поэтому есть вероятность, что уже скоро мы увидим братьев Бендеров у руля какого-нибудь скромного немецкого клуба. А дальше кто знает…

В нашей стране с ходу можно вспомнить три семьи с известными братьями-близнецами в футболе: Миранчуки, Комбаровы и Березуцкие. Алексей и Антон Миранчуки недавно отпраздновали своё двадцатишестилетие и, вероятно, уже этой зимой снова окажутся в одной команде. Кирилл и Дмитрий Комбаровы вместе играли за московские «Динамо» и «Спартак». Сегодня Дмитрий свободный агент и ждёт зимнюю паузу, чтобы присоединиться к одному из клубов, а Кирилл уже несколько месяцев пробует себя в новой роли – спортивного директора. Лидеры в истории чемпионатов России по общему количеству матчей среди пар братьев Березуцкие во главе угла. 2 октября этого года судьба свела их лицом к лицу в рамках тренерской дуэли. Алексей возглавляет ЦСКА, а Василий замещал Гончаренко на посту рулевого «Краснодара». Игра завершилась нулевой ничьей, подчеркивая игру в обороне каждого из братьев. Родные братья достаточно часто оказываются в разных командах и даже по разную сторону баррикад. Стоит вспомнить братьев Боатенг, игравших друг против друга на национальном уровне (Гана против Германии). Однако близнецы тяжело переносят расставания. Вероятно, именно поэтому они перетягивают друг друга в свои команды. Любопытно будет проследить, как сложится дальнейшая судьба наших близнецов, и окажутся ли Алексей и Василий снова в одной команде.

Константин Лицин