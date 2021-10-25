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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

25 Октября 2021 • 09:36 Комментировать (2)

После разгромного поражения «Спартака» от «Зенита» (1:7) в поединке 12-го тура чемпионата России поползли очередные слухи об увольнении португальца Руя Витории с поста главного тренера «красно-белых». С заявлением по этому поводу выступил пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

«Об отставке речи нет. Витория и команда будут работать над тем, чтобы исправить ситуацию», - передает слова представителя столичного клуба «Спорт-экспресс».

51-летний специалист занял пост наставника «Спартака» минувшим летом, заключив трудовое соглашение на два года.

По итогам 12 туров Премьер-лиги московский коллектив с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Антиукр
25 Октября 2021 в 10:24
Конечно от такого позора трудно отойти всем кто за Спартак топит ,но в этом случаи надо просто простить и понять <...> Не в коем случаи не увольнять ,пусть до конца сезона работает ,а там увидим ,что получилось на выхлопе.
Kar.k4rych
25 Октября 2021 в 09:53
Никогда не болел за Спартак, но такое понять даже старому недругу трудно!
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