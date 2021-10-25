В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

После разгромного поражения «Спартака» от «Зенита» (1:7) в поединке 12-го тура чемпионата России поползли очередные слухи об увольнении португальца Руя Витории с поста главного тренера «красно-белых». С заявлением по этому поводу выступил пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

«Об отставке речи нет. Витория и команда будут работать над тем, чтобы исправить ситуацию», - передает слова представителя столичного клуба «Спорт-экспресс».

51-летний специалист занял пост наставника «Спартака» минувшим летом, заключив трудовое соглашение на два года.

По итогам 12 туров Премьер-лиги московский коллектив с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.