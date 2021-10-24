«Он снова остаётся»: «Спартак» опроверг слухи об увольнении Витории

Как оказалось, руководство московского «Спартака» не намерено принимать радикальные меры по отношению к действующему наставнику Рую Витории после разгромного поражения со счетом 1:7 в игре с «Зенитом».

Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых» в разговоре со Sport24. «Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений», - цитирует источник слова представителя столичной команды.

Напомним, что последние результаты «Спартака» усугубили положение клуба как и на внутренней, так и на международной аренах. В матчах с «Лестером» и «Зенитом» подопечные Витории пропустили 11 голов.