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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Это уже конец: Кто ответит за унижение «Спартака» в игре с «Зенитом»

24 Октября 2021 • 20:56 Комментировать (14)
В центральном матче тура в РПЛ московский «Спартак» был унижен питерским «Зенитом» о счётом 7-1. Сложно в такой ситуации выбирать худших у «красно-белых», но мы смогли.

Стоило «Спартаку» только-только начать побеждать, как тут же последовали две подряд болезненные оплеухи. Сначала москвичи упустили победу над «Лестером», и вот теперь последовал нокдаун (или нокаут) от «Зенита». Кто же будет отвечать за такой провал?

РУЙ ВИТОРИЯ

Интересно, сколько ещё в «Спартаке» будут терпеть эту копию Жозе Моуринью с «АлиЭкспресса»? Очевидно, что Витория – не тот человек, который сможет спасти «Спартак». Напротив, под его руководством «красно-белые» стремительно летят на самое дно.

Португалец будто бы не видит, что его схема с тремя центральными защитниками не работает от слова совсем.

Он продолжает регулярно выпускать Рассказова, хотя тот не соответствует даже уровню ФНЛ. Он не умеет отвечать на вызовы, зарывая голову в песок всё глубже, предпочитая не замечать очевидных проблем.

Сколько ещё поражений должно случиться, чтобы Рую указали на дверь?

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО

Очередной «выдающийся» перформанс от вратаря «Спартака». Девять ударов в створ – семь пропущенных мячей.

Есть ощущение, что даже от третьей штанги будет больше толку, чем от Максименко. Особенно смешно было смотреть за его претензиями в адрес Джикии во время первого гола Мостового. Сам выбежал непонятно куда, но винить при этом решил Георгия. Браво!

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ

Можно, мы ничего не будем говорить? Кто ему вообще сказал, что он профессиональный футболист?

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Оставшись без Самуэля Жиго, Джикия показал, что он в одиночку не может потащить оборону. Да, мы помним, как Георгий выбивал мяч с линии ворот на старте матча, но, в целом, капитан «Спартака» допускал слишком много позиционных ошибок.

В какой-то момент он просто перестал бежать, опустив руки. Понятно, что Валерий Карпин, сидевший на трибунах, относится к капитанской повязке как просто к тряпочке на руке, но в «Спартаке» отношение к этому несколько иное. Джикия должен был биться до конца. Он этого не делал.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ

Феноменально, насколько «Спартак» может находить бездарностей по всей Европе. Тут недавно Зарема вышла из тени, заявив, что ни один футболист в истории не подвергался такому давлению, как Кофрие.

Интересно, а Зарема вообще видела, как играет Максимилиано до его перехода в «Спартак»? Парни во дворе обороняются надёжнее, чем этот бельгийский псевдозащитник.

Вообще можно было бы пройтись по каждому из игроков «Спартака». Никто в этот вечер не показал и половины своих возможностей. Сложно не согласиться с Константином Геничем, который заявил во время трансляции, что против «Зенита» будто играет «Спартак-2».

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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
Баден
24 Октября 2021 в 21:23
)) Такое ощущение, что статью накидал очень обиженный, и очень молодой человек,
который теперь никогда за Спартак болеть больше не будет... ))
779
24 Октября 2021 в 21:17
Обама ответит. Кто же ещё.)))
Рецензия от знатока футбола в пельменной.
JUMPER
24 Октября 2021 в 21:13
ай...ну што жы...))) вывод такой...сиводни весь народ атвирнулси ат народнай каманды...))) атличная чучила ис тушки парася в музей ЗИНИТА.....))) С ПОБЕДОЙ СБГ !!!... ну а для хрюндилей есть и палажытильный мамент...правили харошаю тринироуку пирит Лестером...)))
Andi
24 Октября 2021 в 21:13
Оплеуху получила ''народная команда''.
Redwhite1959
24 Октября 2021 в 21:02
Вообще-то счёт итоговый 7-1! У Федуна ВСЕГДА отвечает ГТ - так что час португальца прОбил!((
CERG
24 Октября 2021 в 21:02
Флегма сегодня расцветет))
Не считаю эту победу равной тем 5:0 от пиковой команды Спалетти, но результатом доволен.
SpaM
24 Октября 2021 в 21:01
К сожалению сегодня два великих клуба мира - Спартак и МЮ потерпели крупное поражение. Увы.
White_Shark
24 Октября 2021 в 21:02
Как вы вообще можете ставить себя в одну линию с культами мирового футбола типа МЮ???? Вот как??
SpaM
24 Октября 2021 в 21:16
Мю - великий клуб. Спартак - великий клуб. Исходя из этого я написал - "два великих клуба". Потому что один великий клуб плюс второй великий клуб равняются двум великим клубам. Обращайся - я тебе всё разъясню. И мне не сложно и тебе помощь.
White_Shark
24 Октября 2021 в 21:36
А, ну тогда всё понятно. Что-то я сразу не разобрался, а теперь разобрался.
JUMPER
24 Октября 2021 в 21:44
видиш как ево торкнул ромбик...))) скора он скажыт што жывёт в стране спартак...))) в секте оне усе такия...)))
Slink
24 Октября 2021 в 21:13
Взглянув на имена соперников, все становиться на свои места - это закономерные поражения.
JUMPER
24 Октября 2021 в 21:17
ай...к сажылению....виликий тушинскай клуп сиводня лижыт мёртвай пот карытам...))) и нимнога ваняить...)))
Sierge
24 Октября 2021 в 21:00
А почему нападение не критикуют и полузащиту?
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