Дуглас Сантос получил травму в игре со «Спартаком»

Поединок с московским «Спартаком» начался для питерского «Зенита» не с положительных новостей – уже на 13-й минуте встречи повреждение в одном из эпизодов получил защитник хозяев «Газпром Арены» Дуглас Сантос.

Как следствие, бразилец не смог продолжить матч и попросил замену. Вместо Сантоса на поле вышел 23-летний Даниил Круговой. Примечательно, что россиянин в восьми из девяти последних игр «Зенита» появляется на поле со скамейки для запасных.

Стоит добавить, что счет в противостоянии открыл Сердар Азмун. Проследить за тем, сможет ли «Спартак» исправить ситуацию, можно на сайте Liveresult.ru, где ведется текстовая онлайн-трансляция поединка.