«Ахмат» добыл важную победу в матче с «Уралом»

«Ахмат» с «Уралом» провели интересный матч в рамках 12-го тура РПЛ. Уже на 15-й минуте Эрик Бикфалви зарядил в штангу, в дальнейшем команды практически поочередно создавали хорошие моменты, но мяч упорно не шел в сетку. Только в середине первого тайма с подачи Владислава Карапузова Сенин Себаи здорово пробил головой и открыл счет. Артём Полярус вскоре пробил в каркас ворот, а его команда добыла победу - 1:0.
«Ахмат» с 15 очками вышел на 10-е место, его соперник на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Себаи Сенин 71'
Шелия Гиорги • Быстров Марат • Семёнов Андрей • Лысцов Виталий • Богосавац Мирослав • Тимофеев Артём • 76'Коновалов Игорь • Садулаев Лечи 60' ( Полярус Артём ( 60') • Уткин Даниил 59' ( Карапузов Владислав ( 59') • Харин Евгений 69' ( Тодорович Дарко ( 69') • Конате Мохамед II 70' ( Себаи Сенин ( 70')
Запасные: Адуев Амир • Уциев Ризван • Кадыров Абубакар • Гудиев Виталий • Мелихов Александр • Пуцко Александр
Помазун Илья • Адамов Арсен • Кузьмичев Иван • Герасимов Алексей • 29'Кулаков Денис 81' ( Железнов Юрий ( 81') • Егорычев Андрей • Августиняк Рафал • Гогличидзе Лео • Йовичич Бранко 74' ( Гагнидзе Лука ( 74') • Колесниченко Кирилл 70' ( Подберёзкин Вячеслав ( 70') • Бикфалви Эрик 80' ( Максименко Артём ( 80')
Запасные: Годзюр Ярослав • Ибрахимай Илльдрен • Евсеев Алексей • Мамин Артём • Агеев Михаил • Рыков Владимир • Шмыков Артём
24 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).