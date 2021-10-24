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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» добыл важную победу в матче с «Уралом»

24 Октября 2021 • 18:22 Комментировать (1)
Ахмат
1:0
Урал
окончен

«Ахмат» с «Уралом» провели интересный матч в рамках 12-го тура РПЛ. Уже на 15-й минуте Эрик Бикфалви зарядил в штангу, в дальнейшем команды практически поочередно создавали хорошие моменты, но мяч упорно не шел в сетку. Только в середине первого тайма с подачи Владислава Карапузова Сенин Себаи здорово пробил головой и открыл счет. Артём Полярус вскоре пробил в каркас ворот, а его команда добыла победу - 1:0.

«Ахмат» с 15 очками вышел на 10-е место, его соперник на дне таблицы.

Протокол игры  
Ахмат 1:0 Урал
(1:0) Себаи Сенин 71'    
Шелия Гиорги Быстров Марат Семёнов Андрей Лысцов Виталий Богосавац Мирослав Тимофеев Артём   76' Коновалов Игорь Садулаев Лечи   60' (Полярус Артём (   60') Уткин Даниил   59' (Карапузов Владислав (   59') Харин Евгений   69' (Тодорович Дарко (   69') Конате Мохамед II   70' (Себаи Сенин (   70')
Запасные: Адуев Амир Уциев Ризван Кадыров Абубакар Гудиев Виталий Мелихов Александр Пуцко Александр
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Герасимов Алексей   29' Кулаков Денис   81' (Железнов Юрий (   81') Егорычев Андрей Августиняк Рафал Гогличидзе Лео Йовичич Бранко   74' (Гагнидзе Лука (   74') Колесниченко Кирилл   70' (Подберёзкин Вячеслав (   70') Бикфалви Эрик   80' (Максименко Артём (   80')
Запасные: Годзюр Ярослав Ибрахимай Илльдрен Евсеев Алексей Мамин Артём Агеев Михаил Рыков Владимир Шмыков Артём
24 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Комментарии (1)
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Руденко Игорь
24 Октября 2021 в 19:39
Ну президент Урала категорически же против отмены лимита на легионеров, вот и будет возможность поиграть только русскими футболистами в ФНЛ! Бойся своих желаний, господин Иванов!
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