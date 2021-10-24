«Ахмат» добыл важную победу в матче с «Уралом»

«Ахмат» с «Уралом» провели интересный матч в рамках 12-го тура РПЛ. Уже на 15-й минуте Эрик Бикфалви зарядил в штангу, в дальнейшем команды практически поочередно создавали хорошие моменты, но мяч упорно не шел в сетку. Только в середине первого тайма с подачи Владислава Карапузова Сенин Себаи здорово пробил головой и открыл счет. Артём Полярус вскоре пробил в каркас ворот, а его команда добыла победу - 1:0.

«Ахмат» с 15 очками вышел на 10-е место, его соперник на дне таблицы.