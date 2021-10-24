Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» - Рассказов в старте

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория определился со списком 11-ти футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в противостоянии с питерским «Зенитом».

Примечательно, что португальский специалист решил в очередной раз довериться защитнику Николаю Рассказову, который допустил ряд результативных ошибок в игре с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

С другой стороны, в основе снова появились Виктор Мозес, Куинси Промес и Александр Соболев, которые отметились результативными действиями в том поединке с англичанами.

Полный стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

Проследить за тем, как москвичи будут пытаться нанести лидеру чемпионата третье поражение подряд, можно на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.