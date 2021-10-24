​Стало известно, кто возглавит «Химки»

В ближайшее время Игорь Черевченко должен оставить тренерский мостик в «Химках». Сообщалось, что стороны договорились о расторжении контракта на фоне неудачных результатов команды.

В то же время журналист Максим Алланазаров через свой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!» поделился информацией о том, кто будет работать с «Химками» после ухода Черевченко. По данным журналиста, подмосковную команду примет Игорь Ющенко, который в настоящий момент возглавляет «Химки-2».

На текущий момент «Химки» располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Ближайший матч «Химки» проведут 27 октября в Кубке России в гостях у «Балтики».