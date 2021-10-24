Талалаев: «В последних матчах «Урал» играет в пять-шесть защитников»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ожидания, что футболисты покажут хороший футбол. Соскучились по победам наши зрители. Второй тайм с «Химками» показал, что мы можем играть в давление очень неплохо. Будем надеяться, что избежим вот этих быстрых атак «Урала», которыми он в последнее время славится.

- Помимо быстрых атак у «Урала» что еще у соперника выделите?

- Мы внимательно смотрим за соперником, Бикфалви в хорошем состоянии. Это, наверное, один из лидеров команды, плюс, наверное, самоотверженность. Сейчас в последних матчах команда играет в пять-шесть защитников. Они очень много страхуют друг друга, очень много борются. У меня пожелание к своим футболистам - избежать именно вот этого соревнования в борьбе, а победить в футболе. Для этого выпускаем всех креативных футболистов, кто там здоров, кто здоров наполовину, сразу на поле.