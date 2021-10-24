Шалимов: «В самоотдаче нельзя уступать «Ахмату»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Если брать сильные стороны соперника, в чем нужно быть особенно аккуратным «Уралу»?

- В таких играх всегда, мне кажется, настраиваться на борьбу, на самоотдачу. В этом компоненте нельзя уступать. Если ты в нем уступишь, то будешь иметь проблемы. Здесь, в Грозном, с этой командой. А если не уступишь, тогда будем смотреть. Где-то выйдет мастерство игроков. Я думаю, что оно примерно одинаковое у наших обеих команд.