​Черевченко уходит из «Химок»

«Химки» в ближайшее время должны объявить об уходе Игоря Черевченко с должности главного тренера команды. Клуб договорился с тренером о расторжении трудового соглашения по взаимному согласию, о чём сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игорь Черевченко принял «Химки» в конце сентября прошлого года. После прихода этого специалиста команда сразу же резко прибавила и провела отличный сезон 2020/2021. В текущем же чемпионате дела «Химок» складываются неважно – на текущую минуту команда занимает только четырнадцатое место в таблице РПЛ.

Под руководством Игоря Черевченко «Химки» провели 36 матчей. В них было одержано 16 побед при 8 ничьих и 12 поражениях.