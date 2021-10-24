​Бышовец: «Дзюба помешал сборной России пройти Хорватию на чемпионате мира»

Известный тренер Анатолий Бышовец дал комментарий по поводу мнений о том, что Артём Дзюба нужен сборной России.

Напомним, что в сентябре Валерий Карпин не вызывал Артёма Дзюбу в главную команду страны, а в октябре нападающий сам отказался от вызова после попадания в расширенный список.

По мнению Бышовца, которое он озвучил в интервью sport24, Дзюба является «вчерашним днём» сборной России. Экс-тренер национальной команды считает, что Артём приносил сборной не только пользу.

«Дзюба помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира», - высказался Бышовец.

Анатолий Бышовец отметил, что Дзюба поднимал градус перед серией пенальти своими разговорами, чего в столь ответственный момент делать нельзя.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 году проиграла Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале.