Сколько команд представят Россию в еврокубках в 2022 году

Сезон 2022/23 может стать последним для России, когда у клуба из РПЛ будет гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов. Ситуация на самом деле близка к критической. Больше проваливаться Россия не имеет права.

За последние годы мы уже привыкли, что хотя бы один российский клуб гарантированно получает своё место в групповом этапе Лиги чемпионов. Суммарно же у нас должно играть пять команд. Только вот долго это продолжаться не могло, особенно с такими результатами, какие показывают российские команды на протяжении последних трёх сезонов.

По состоянию на 24 октября Россия за три сезона (включая текущий), набрала 11,499 балла в рейтинге коэффициентов УЕФА. Для сравнения, Голландия только за текущий сезона набрала 8.0 баллов.

Количество команд на следующий сезон уже определено. У России их будет всё ещё пять.

Embed from Getty Images

Лига чемпионов

Победитель РПЛ сезона 2021/22 получит прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Обладатель серебряных медалей попытается пройти туда с третьего отборочного раунда.

Лига Европы

Единственная путёвка в Лигу Европы достанется обладателю Кубка России. Победитель этого турнира начнет (и, возможно, сразу же закончит) свой путь в Лиге Европы с четвёртого отборочного раунда.

Лига конференций

Здесь окажутся команды, которые займут третье и четвертое места в РПЛ сезона 2021/22. Они будут выступать в третьем и втором отборочных раундах соответственно. Как показал текущий сезон (бесславный вылет «Сочи» и «Рубина»), мотивации для Лиги конференций у российских команд нет и вряд ли будет.

Embed from Getty Images

Что будет дальше?

А дальше всё будет ещё хуже. На текущий момент в рейтинге УЕФА Россия занимает десятое место. Ещё в августе она была девятой, а пару лет назад мы всерьез мечтали о борьбе с Францией за ТОП-5. Сейчас же это только мечты.

Суровая реальность такова, что Украине не хватает лишь 0.682 балла, чтобы опередить Россию в борьбе за десятую позицию. Учитывая выступление клубов РПЛ, ещё до конца года Россия может легко вылететь из десятки. И это очень печально. Почему? Потому что только первые десять стран получают место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Если взять последние четыре сезона, то по итогам выступления Россия занимает в клубном рейтинге и вовсе 18-ю позицию. Но и это не самое страшное. Давайте посмотрим на текущий сезон. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» (и ранее «Сочи» с «Рубином») принесли в общую копилку смешные 2.5 балла. И знаете какой это результат? 32-й! На текущий момент даже Казахстан с Латвией набрали больше баллов.

В ближайшей перспективе у РПЛ останется четыре команды в еврокубках, а попадание в групповой этап Лиги чемпионов уже станет праздником.