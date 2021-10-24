«Лион» сохраняет интерес к форварду Сердару Азмуну. Известный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что 26-летний иранец находится в продвинутых переговорах с «Лионом». Французский клуб предлагает нападающему «Зенита» контракт сроком на четыре сезона.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор между Сердаром Азмуном и «Зенитом» рассчитан до конца сезона, то есть следующим летом иранец может уйти из питерского клуба в статусе свободного агента бесплатно.

В футболке «Зенита» Сердар Азмун за два с половиной года провёл 96 матчей. В них форвард забил 58 голов и 20 раз выступал в качестве ассистента для партнёров.