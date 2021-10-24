​Локдаун не повлияет на проведение РПЛ – правительство

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. Связано это с новой вспышкой коронавируса – власти пытаются не допустить активное распространение инфекции. Во всех регионах устанавливаются серьёзные ограничения, в частности по проведению массовых мероприятий. Тем не менее, матчи РПЛ и других профессиональных спортивных лиг в период локдауна будут проводиться. Об этом рассказал «РИА Новости» Дмитрий Чернышенко, который является заместителем главы правительства России. При этом он отметил, что допуск зрителей на спортивные арены будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.