Локдаун в Санкт-Петербурге не повлияет на «Зенит»

В Санкт-Петербурге тоже вводят локдаун на фоне наметившегося ухудшения эпидемиологической обстановки. В одном из пунктов об ограничениях речь идёт о запрете на проведение спортивных мероприятий. При этом разрешено проводить те спортивные мероприятия, которые согласованы с Роспотребнадзором. В любом случае, локдаун никак не повлияет на «Зенит», поскольку в его период (с 30 октября по 7 ноября) команда не будет проводить домашних матчей.

2 ноября «Зенит» сыграет против «Ювентуса» в Лиге чемпионов, а 7 ноября – против «Урала» в чемпионате. В обоих случаях команда Сергея Семака будет выступать на полях соперников.