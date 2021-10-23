​Дуглас Сантос не станет игроком сборной России

Дуглас Сантос стал вторым бразильцем из «Зенита», который за последнее время публично заявил о желании сыграть за сборную России. Ранее такие же слова произносил Клаудиньо.

Юристы поспешили разочаровать Клаудиньо – регламент ФИФА не оставляет ему шанса принять футбольное гражданство России, поскольку он представлял олимпийскую сборную Бразилии. По тем же причинам игроком российской сборной не станет Дуглас Сантос. В 2016 году он провёл шесть матчей за команду своей страны на домашней Олимпиаде в Рио. Кстати говоря, Сантос однажды сыграл и за главную сборную Бразилии, хотя и в товарищеском матче. Дело было в конце мая 2016 года, когда «селесао» обыграли «Панаму».