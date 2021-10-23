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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дуглас Сантос не станет игроком сборной России

23 Октября 2021 • 22:57 Комментировать (1)

Дуглас Сантос стал вторым бразильцем из «Зенита», который за последнее время публично заявил о желании сыграть за сборную России. Ранее такие же слова произносил Клаудиньо.

Юристы поспешили разочаровать Клаудиньо – регламент ФИФА не оставляет ему шанса принять футбольное гражданство России, поскольку он представлял олимпийскую сборную Бразилии. По тем же причинам игроком российской сборной не станет Дуглас Сантос. В 2016 году он провёл шесть матчей за команду своей страны на домашней Олимпиаде в Рио. Кстати говоря, Сантос однажды сыграл и за главную сборную Бразилии, хотя и в товарищеском матче. Дело было в конце мая 2016 года, когда «селесао» обыграли «Панаму».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Дуглас Сантос
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Комментарии (1)
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Драндыбал
24 Октября 2021 в 00:46
А если заплатить, ну или газа побольше дать кому надо?
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