Фанаты «Спартака» жёстко выступили против Ларссона, преклонившего колено

Перед игрой «Спартака» против «Лестера» Джордан Ларссон был единственным игроком московской команды, кто поддержал акцию Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны), преклонив колено. Группа фанатов «Спартака» b6.united на своей страничке в «Инстаграме» сделала заявление, раскритиковав Ларссона в жёсткой форме.

Фанаты назвали Ларссона «псевдоборцом с расизмом», «трусом» и «конъюнктурщиком» и посоветовали ему сосредоточиться на тренировках, указав на низкие показатели.

«Если тебе не нравится освистывание акций BLM с наших трибун, то можешь собирать свои манатки и ******** [уезжать] в Англию (если ты, конечно, кому-то там вообще нужен)», - говорится в обращении к Ларссону.

Фанаты также отметили, что «борцам с псевдорасизмом» в «Спартаке» не место. Для них лучше, если команда будет выступать в ФНЛ, но в её составе будут выступать достойные, по их мнению, люди.