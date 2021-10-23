Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Какое будущее у Азмуна: Уедет ли иранец в Европу этой зимой

23 Октября 2021 • 16:24 Комментировать (3)

Летнее трансферное окно показало настоящую ценность и спрос на футболистов РПЛ. Единственный переход, который пошёл на пользу имиджу российского футбола – уход Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 млн евро. А вот трансферы Крала, Дриусси и Старфельта не впечатлили. Другие звёзды РПЛ, которые уже сидели на чемоданах – Хвича Кварацхелия и Сердар Азмун, неожиданно остались. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает о несостоявшемся отъезде Азмуна и оценивает его перспективы уехать в Европу этой зимой.

К Сердару Азмуну было приковано много внимания, ведь на него охотились многие клубы из топ-5 лиг. Были даже конкретные предложения, но трансфер иранца не состоялся. Сердан остаётся самым ценным активом «Зенита». Его трансферная стоимость составляет 25 млн евро, но в конце сезона его контракт с питерским клубом заканчивается. Если «Зенит» и дальше намерен удерживать футболиста, тогда следующим летом он станет свободным агентом и достанется кому-то бесплатно.

Embed from Getty Images

Нет смысла в очередной раз перечислять все клубы, которые интересовались Азмуном. Важно только сказать, что на Сердара обращали внимание многие команды, которым был нужен быстрый нападающий. Официальных предложений всего было два – от «Лиона» и «Байера». Питерский клуб не стал информировать о точных суммах, но, по разным источникам, речь шла о 16-19 млн евро. «Зенит» ответил отказом, мотивировав это тем, что за такие деньги ему не удастся найти форварда с такими скиллами и стилем. В Питере особых надежд не возлагали, но на всякий случай отправили в Италию запрос по Белотти.

«Зенит» оказался в непростой ситуации. Не секрет, что в Санкт-Петербурге хотят продлить сотрудничество с Сердаром, но нужно учитывать мнение футболиста. Жить и играть в Питере ему нравится, но он хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Азмун даже не скрывает, что его мечта – Бундеслига. Иранец уверен, что именно немецкий футбол ему подходит больше всего. Даже не удивительно, что из летних предложений ему больше всего приглянулся вариант с Леверкузеном.

Embed from Getty Images

В начале сезона-2021/22 появилась информация, что иранец категорически не хочет говорить о продлении контракта, но ставить крест на сотрудничестве «Зенита» и Азмуна пока рано. В стартовой части сезона Сердар показывает, что несостоявшийся трансфер никак не повлиял на его мотивацию. В 9 матчах этого сезона РПЛ на счету иранца 5 мячей. «Зениту» стратегически важно продлить контракт с Азмуном, чтобы в будущем заработать на его трансфере в тот же «Байер» или куда-то ещё. Сделать это будет непросто.

Если Сердар упрётся и откажется продлевать контракт, для питерцев это закончится серьёзной потерей денег. В случае отказа в продлении «Зениту» нужно срочно продавать игрока предстоящей зимой. Такой сценарий – самый реалистичный. При этом, в случае попадания клуба в евровесну, придётся экстренно искать замену Азмуну, чтобы не остаться с одним Дзюбой.

Владислав АВРАМЕНКО

Стоит ли Азмуну уезжать из "Зенита" в Европу?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
23 Октября 2021 в 17:07
ай с азмуном задача не простая но решаемая.. причем без никакой паники.. я просто думаю и нафег нуж0н такой бестолковый менедщменц который доводит ситуевину до решения таких вопросов.. сидят бездельники и тупо пилят бабло как во всех сферах.. )))
Роман Мамедов
23 Октября 2021 в 16:57
ай громи хрюшек. удачи азмуну
Роман Мамедов
23 Октября 2021 в 16:53
глори зенит
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 1:4 Краснодар
Идет 65 минута Ростов 4:0 Арсенал Тула
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
24.10  16:30 Ахмат ... Урал 1.97 3.35 4.3
24.10  19:00 Зенит ... Спартак Москва 1.56 4.3 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
17:57 · Россия. ФНЛ
«Ротор» и «Алания» сыграли всухую
17:53 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА определился с составом на игру с «Крыльями Советов»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​Игнашевич вспомнил, как его звали в «Спартак»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Хасимото оформил «гол+пас», но затем травмировался
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Кофрие рассказал, как относится к прозвищу «антифриз» 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Разгромная победа «Краснодара» в Нижнем Новгороде - видео видео
17:02 · Россия. ФНЛ
«Акрон» одержал волевую победу над «Олимпом»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Эффективнее, когда наши нападающие по одному на поле»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Луценко готов провести всю игру»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы такого уровня ждём от Крыховяка в каждом матче»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Была какая-то апатия в каких-то моментах»
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ два месяца
16:12 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Арсенал» Тула: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 1
16:07 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Когда мы побеждаем, я доволен, а если не берем три очка, я злой»
Все новости
Рекомендуем