Какое будущее у Азмуна: Уедет ли иранец в Европу этой зимой

Летнее трансферное окно показало настоящую ценность и спрос на футболистов РПЛ. Единственный переход, который пошёл на пользу имиджу российского футбола – уход Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 млн евро. А вот трансферы Крала, Дриусси и Старфельта не впечатлили. Другие звёзды РПЛ, которые уже сидели на чемоданах – Хвича Кварацхелия и Сердар Азмун, неожиданно остались. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает о несостоявшемся отъезде Азмуна и оценивает его перспективы уехать в Европу этой зимой.

К Сердару Азмуну было приковано много внимания, ведь на него охотились многие клубы из топ-5 лиг. Были даже конкретные предложения, но трансфер иранца не состоялся. Сердан остаётся самым ценным активом «Зенита». Его трансферная стоимость составляет 25 млн евро, но в конце сезона его контракт с питерским клубом заканчивается. Если «Зенит» и дальше намерен удерживать футболиста, тогда следующим летом он станет свободным агентом и достанется кому-то бесплатно.

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Нет смысла в очередной раз перечислять все клубы, которые интересовались Азмуном. Важно только сказать, что на Сердара обращали внимание многие команды, которым был нужен быстрый нападающий. Официальных предложений всего было два – от «Лиона» и «Байера». Питерский клуб не стал информировать о точных суммах, но, по разным источникам, речь шла о 16-19 млн евро. «Зенит» ответил отказом, мотивировав это тем, что за такие деньги ему не удастся найти форварда с такими скиллами и стилем. В Питере особых надежд не возлагали, но на всякий случай отправили в Италию запрос по Белотти.

«Зенит» оказался в непростой ситуации. Не секрет, что в Санкт-Петербурге хотят продлить сотрудничество с Сердаром, но нужно учитывать мнение футболиста. Жить и играть в Питере ему нравится, но он хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Азмун даже не скрывает, что его мечта – Бундеслига. Иранец уверен, что именно немецкий футбол ему подходит больше всего. Даже не удивительно, что из летних предложений ему больше всего приглянулся вариант с Леверкузеном.

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В начале сезона-2021/22 появилась информация, что иранец категорически не хочет говорить о продлении контракта, но ставить крест на сотрудничестве «Зенита» и Азмуна пока рано. В стартовой части сезона Сердар показывает, что несостоявшийся трансфер никак не повлиял на его мотивацию. В 9 матчах этого сезона РПЛ на счету иранца 5 мячей. «Зениту» стратегически важно продлить контракт с Азмуном, чтобы в будущем заработать на его трансфере в тот же «Байер» или куда-то ещё. Сделать это будет непросто.

Если Сердар упрётся и откажется продлевать контракт, для питерцев это закончится серьёзной потерей денег. В случае отказа в продлении «Зениту» нужно срочно продавать игрока предстоящей зимой. Такой сценарий – самый реалистичный. При этом, в случае попадания клуба в евровесну, придётся экстренно искать замену Азмуну, чтобы не остаться с одним Дзюбой.

Владислав АВРАМЕНКО