Защитник «Спартака» Кофрие рассказал, почему приехал в чемпионат России

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, купленный московским «Спартаком» у бельгийского «Сент-Трюйдена» в летнее трансферное окно, рассказал о причинах своего перехода в российский топ-клуб.

В интервью журналисту «Спорт-экспресса» 24-летний исполнитель заявил, что перебрался в РПЛ не из-за денег. Для него главным был тот факт, что «Спартак» проявил к нему интерес. Кофрие назвал «красно-белых» большим клубом с огромной фан-базой, а также отметил высокие цели, которые стоят перед командой.

Максимилиано подписал с «красно-белыми» четырехлетнее соглашение. В этом сезоне чемпионата России бельгиец провел пять матчей и отдал голевую передачу.