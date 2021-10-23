Челоянц: «От Дзюбы хотел избавиться каждый тренер «Спартака»

Один из бывших акционеров московского «Спартака» Джеван Челоянц рассказал о том, как Артём Дзюба в свое время покидал команду. По его словам, подобный расклад событий мог произойти еще гораздо раньше.

Челоянц уверяет, что форвард не мог поладить ни з одним из настаников «красно-белых», кроме Станислава Черчесова. «На моей памяти в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Они все говорили, что он им не нужен», - заявил экс-представитель клуба в подкасте на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Впрочем, Челоянц отказался комментировать причины, по которым у футболиста появлялись проблемы внутри московского коллектива.