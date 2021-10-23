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Челоянц: «От Дзюбы хотел избавиться каждый тренер «Спартака»

23 Октября 2021 • 11:35 Комментировать (2)

Один из бывших акционеров московского «Спартака» Джеван Челоянц рассказал о том, как Артём Дзюба в свое время покидал команду. По его словам, подобный расклад событий мог произойти еще гораздо раньше.

Челоянц уверяет, что форвард не мог поладить ни з одним из настаников «красно-белых», кроме Станислава Черчесова. «На моей памяти в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Они все говорили, что он им не нужен», - заявил экс-представитель клуба в подкасте на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Впрочем, Челоянц отказался комментировать причины, по которым у футболиста появлялись проблемы внутри московского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Джеван Челоянц
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Комментарии (2)
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JUMPER
23 Октября 2021 в 11:45
ай...во как аттаргал свиной арганизм инародная тела...))) а ф других клубах в ём душы ни чаили...а сми от иво вашпе писчали...))) и привратилси иванушка в магучива багатыря...)))
Zenituwka
23 Октября 2021 в 11:41
Дзюба сделал правильный выбор в итоге, перешёл туда где к нему стали нормально относиться и он сполна за это отплатил забитыми голами и ассистами. Да сделал это так что у спартачей до сих пор бомбит.
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