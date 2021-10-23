Игнашевич назвал ФНЛ «средновековьем» из-за отсутствия VAR

Вчера проходила онлайн-конференция с главным тренером «Балтики» Сергеем Игнашевич, которая была организована клубом ФНЛ. На ней бывший игрок ЦСКА и сборной России затронул множество тем, в частности работу судьей.

Специалист пожаловался, что арбитры часто допускают ошибки в матчах первенства. По его мнению, с системой видеоповторов ситуация изменилась бы в лучшую сторону.

«Сейчас мы живем в эпоху VAR, а в ФНЛ - средневековье, у рефери есть возможность управлять игрой свистками», - заявил Игнашевич. Он обратился к руководству чемпионата, призвав создать необходимые условия для нормального функционирования инновационной системы.