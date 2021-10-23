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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воронин: Могу поверить в физическую усталость Дзюбы

23 Октября 2021 • 00:09 Комментировать

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался по поводу того, что форвард Зенита» Артём Дзюба отказался приезжать в расположение сборной России, которую сейчас возглавляет Валерий Карпин.

Ранее нападающий объяснил своё решение тем, что находится не в оптимальной форме.

«Могу поверить в физическую усталость, потому что он провел очень много игр. Он не молодеет, ему не 20 лет», — цитирует Воронина Sport24.

Напомним, при предыдущем наставнике Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной России.

В ноябре национальная команда проведет решающие матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Андрей Воронин Артём Дзюба
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