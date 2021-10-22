Терюшков ответил на вопрос, продолжит ли Черевченко работать в «Химках»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.

В 12-м туре чемпионата России подмосковный клуб уступил «Динамо» со счётом 1:4. По словам Терюшкова, Черевченко по-прежнему пользуется доверием.

«Увольнение Черевченко? Если убирать после каждой игры по тренеру, то тренеров не хватит. Надо просто делать правильные выводы и работать дальше. Ничего страшного не происходит.

Это временные трудности, доверие клуба к Черевченко есть. Ему нужно это понять и в этой ситуации из кожи вон лезть, чтобы принести тот результат, который он может», — цитирует Терюшкова Sport24.