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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков ответил на вопрос, продолжит ли Черевченко работать в «Химках»

22 Октября 2021 • 22:54 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.

В 12-м туре чемпионата России подмосковный клуб уступил «Динамо» со счётом 1:4. По словам Терюшкова, Черевченко по-прежнему пользуется доверием.

«Увольнение Черевченко? Если убирать после каждой игры по тренеру, то тренеров не хватит. Надо просто делать правильные выводы и работать дальше. Ничего страшного не происходит.

Это временные трудности, доверие клуба к Черевченко есть. Ему нужно это понять и в этой ситуации из кожи вон лезть, чтобы принести тот результат, который он может», — цитирует Терюшкова Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко Роман Терюшков
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