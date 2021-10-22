Воронин подчеркнул, что Захарян точно не перейдёт в «Спартак»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин дал понять, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян точно не окажется в «Спартаке».

«Если Захарян перейдет в «Спартак», я из «Динамо» уйду. Я имею ввиду, что он никогда не перейдет в «Спартак».

В Европу ему еще рано ехать. Оставьте ребенка в покое. Пусть набирается опыта и приносит пользу здесь. Чем больше пользы принесет «Динамо», тем лучше национальной сборной», - цитирует Воронина «РБ Спорт».

18-летний Захарян в нынешнем сезоне чемпионата России сыграл 12 поединков, забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач. Соглашение футболиста с «Динамо» истекает в июне 2024 года.