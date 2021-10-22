В главных слухах недели вы узнаете, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед», какой клуб хочет попробовать перехватить Килиана Мбаппе, и кто из чемпионов Европы отказал «Зениту» летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер уже достаточно давно работает с «Манчестер Юнайтед». Какой-то прогресс есть, однако «красные дьяволы» по-прежнему не позиционируются как команда, которая будет в конце сезона претендовать на титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Поговаривают, что увольнять Сульшера в ближайшее время никто не собирается, но боссы «красных дьяволов» готовы рассмотреть альтернативные варианты, если вдруг грянет кризис. По слухам, манкунианцы уже связывались с Зинедином Зиданом, чему поспособствовал Криштиану Роналду. Именно француз может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед», если перестановка назреет.

Месси хочет, чтобы Икарди ушёл из «ПСЖ»

О неприятельских отношениях Лионеля Месси и Мауро Икарди известно давно. Лео невзлюбил Мауро за то, что в своё время он увёл Ванду Нару у Макси Лопеса. Когда Месси перешёл в «ПСЖ», он и Икарди тепло поприветствовали друг друга, обнявшись. При этом слухи говорят о том, что топор войны между форвардами ещё не был зарыт. Поговаривают, что Месси хочет ухода Икарди из «ПСЖ». Любопытно, что эта информация появилась после того, как Мауро снова оказался в центре «жёлтых» новостей – он изменил Ванде. Правда, жена и агент простила аргентинского форварда, и семья очень скоро воссоединилась.

Мбаппе перехватит испанский гранд

Кажется, что уже ничто не помешает переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». Однако СМИ говорят о том, что «Барселона» не теряет надежды выиграть гонку за талантливого форварда у своего принципиального соперника. Несмотря на финансовые трудности, каталонцы якобы чувствуют готовность провернуть хотя бы одну крупную сделку на трансферном рынке следующим летом. В борьбе за Мбаппе они хотят воспользоваться козырем в виде большей – по сравнению с «Реалом» - суммой подписного бонуса. «Барселона» готова заплатить 90 миллионов евро, полагая, что мадридцы предложат 50.

Роналду не уважал ценности «Ювентуса»

«Лучше бы Роналду ушёл раньше, тогда бы мы лучше подготовились к сезону», - сказал на днях Джорджо Кьеллини. Ходят слухи, что присутствие Криштиану Роналду вызывало раздражение и напряжение в раздевалке «Ювентуса». В Италии пишут о том, что в коллективе «старой синьоры» всегда ценилось «равенство, единство и смирение». Этим принципам следовали даже такие характерные футболисты как Гонсало Игуаин и Карлес Тевес, но не Роналду. Говорят, что португалец жил и работал по своим правилам, никогда не был «частью стаи» и позволял себе критиковать партнёров даже за плохой пас. Когда Криштиану уехал в Англию, в раздевалке «Ювентуса» все вздохнули с облегчением.

«Зениту» оказал чемпион Европы

В «Торино» подтвердили, что летом клуб получал предложение от «Зенита» по форварду Андреа Белотти. Каких-либо подробностей в итальянском клубе раскрывать не стали. При этом появились слухи о том, что других конкретных предложений летом у Белотти не было, однако игрок сборной Италии отказался ехать в Санкт-Петербург. Возможность выступить в Лиге чемпионов не привлекла Андреа – он настроен переходить в куда более статусный клуб, чем «Зенит». Следующим летом Белотти может обрести статус свободного агента, и вариантов с переходом у него будет куда больше.