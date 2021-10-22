В главных слухах недели вы узнаете, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед», какой клуб хочет попробовать перехватить Килиана Мбаппе, и кто из чемпионов Европы отказал «Зениту» летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Новый тренер «Манчестер Юнайтед»
Уле Гуннар Сульшер уже достаточно давно работает с «Манчестер Юнайтед». Какой-то прогресс есть, однако «красные дьяволы» по-прежнему не позиционируются как команда, которая будет в конце сезона претендовать на титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Поговаривают, что увольнять Сульшера в ближайшее время никто не собирается, но боссы «красных дьяволов» готовы рассмотреть альтернативные варианты, если вдруг грянет кризис. По слухам, манкунианцы уже связывались с Зинедином Зиданом, чему поспособствовал Криштиану Роналду. Именно француз может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед», если перестановка назреет.Embed from Getty Images
Месси хочет, чтобы Икарди ушёл из «ПСЖ»
О неприятельских отношениях Лионеля Месси и Мауро Икарди известно давно. Лео невзлюбил Мауро за то, что в своё время он увёл Ванду Нару у Макси Лопеса. Когда Месси перешёл в «ПСЖ», он и Икарди тепло поприветствовали друг друга, обнявшись. При этом слухи говорят о том, что топор войны между форвардами ещё не был зарыт. Поговаривают, что Месси хочет ухода Икарди из «ПСЖ». Любопытно, что эта информация появилась после того, как Мауро снова оказался в центре «жёлтых» новостей – он изменил Ванде. Правда, жена и агент простила аргентинского форварда, и семья очень скоро воссоединилась.Embed from Getty Images
Мбаппе перехватит испанский гранд
Кажется, что уже ничто не помешает переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». Однако СМИ говорят о том, что «Барселона» не теряет надежды выиграть гонку за талантливого форварда у своего принципиального соперника. Несмотря на финансовые трудности, каталонцы якобы чувствуют готовность провернуть хотя бы одну крупную сделку на трансферном рынке следующим летом. В борьбе за Мбаппе они хотят воспользоваться козырем в виде большей – по сравнению с «Реалом» - суммой подписного бонуса. «Барселона» готова заплатить 90 миллионов евро, полагая, что мадридцы предложат 50.Embed from Getty Images
Роналду не уважал ценности «Ювентуса»
«Лучше бы Роналду ушёл раньше, тогда бы мы лучше подготовились к сезону», - сказал на днях Джорджо Кьеллини. Ходят слухи, что присутствие Криштиану Роналду вызывало раздражение и напряжение в раздевалке «Ювентуса». В Италии пишут о том, что в коллективе «старой синьоры» всегда ценилось «равенство, единство и смирение». Этим принципам следовали даже такие характерные футболисты как Гонсало Игуаин и Карлес Тевес, но не Роналду. Говорят, что португалец жил и работал по своим правилам, никогда не был «частью стаи» и позволял себе критиковать партнёров даже за плохой пас. Когда Криштиану уехал в Англию, в раздевалке «Ювентуса» все вздохнули с облегчением.
«Зениту» оказал чемпион Европы
В «Торино» подтвердили, что летом клуб получал предложение от «Зенита» по форварду Андреа Белотти. Каких-либо подробностей в итальянском клубе раскрывать не стали. При этом появились слухи о том, что других конкретных предложений летом у Белотти не было, однако игрок сборной Италии отказался ехать в Санкт-Петербург. Возможность выступить в Лиге чемпионов не привлекла Андреа – он настроен переходить в куда более статусный клуб, чем «Зенит». Следующим летом Белотти может обрести статус свободного агента, и вариантов с переходом у него будет куда больше.Embed from Getty Images