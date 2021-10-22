Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 258 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новый тренер «Манчестер Юнайтед», Мбаппе перехватит испанский гранд, а «Зениту» отказал чемпион Европы - в главных слухах недели рубрика

22 Октября 2021 • 22:00 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед», какой клуб хочет попробовать перехватить Килиана Мбаппе, и кто из чемпионов Европы отказал «Зениту» летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер уже достаточно давно работает с «Манчестер Юнайтед». Какой-то прогресс есть, однако «красные дьяволы» по-прежнему не позиционируются как команда, которая будет в конце сезона претендовать на титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Поговаривают, что увольнять Сульшера в ближайшее время никто не собирается, но боссы «красных дьяволов» готовы рассмотреть альтернативные варианты, если вдруг грянет кризис. По слухам, манкунианцы уже связывались с Зинедином Зиданом, чему поспособствовал Криштиану Роналду.  Именно француз может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед», если перестановка назреет.

Embed from Getty Images

 

Месси хочет, чтобы Икарди ушёл из «ПСЖ»

О неприятельских отношениях Лионеля Месси и Мауро Икарди известно давно. Лео невзлюбил Мауро за то, что в своё время он увёл Ванду Нару у Макси Лопеса. Когда Месси перешёл в «ПСЖ», он и Икарди тепло поприветствовали друг друга, обнявшись. При этом слухи говорят о том, что топор войны между форвардами ещё не был зарыт. Поговаривают, что Месси хочет ухода Икарди из «ПСЖ». Любопытно, что эта информация появилась после того, как Мауро снова оказался в центре «жёлтых» новостей – он изменил Ванде. Правда, жена и агент простила аргентинского форварда, и семья очень скоро воссоединилась.

Embed from Getty Images

 

Мбаппе перехватит испанский гранд

Кажется, что уже ничто не помешает переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». Однако СМИ говорят о том, что «Барселона» не теряет надежды выиграть гонку за талантливого форварда у своего принципиального соперника. Несмотря на финансовые трудности, каталонцы якобы чувствуют готовность провернуть хотя бы одну крупную сделку на трансферном рынке следующим летом. В борьбе за Мбаппе они хотят воспользоваться козырем в виде большей – по сравнению с «Реалом» - суммой подписного бонуса. «Барселона» готова заплатить 90 миллионов евро, полагая, что мадридцы предложат 50.

Embed from Getty Images

 

Роналду не уважал ценности «Ювентуса»

«Лучше бы Роналду ушёл раньше, тогда бы мы лучше подготовились к сезону», - сказал на днях Джорджо Кьеллини. Ходят слухи, что присутствие Криштиану Роналду вызывало раздражение и напряжение в раздевалке «Ювентуса». В Италии пишут о том, что в коллективе «старой синьоры» всегда ценилось «равенство, единство и смирение». Этим принципам следовали даже такие характерные футболисты как Гонсало Игуаин и Карлес Тевес, но не Роналду. Говорят, что португалец жил и работал по своим правилам, никогда не был «частью стаи» и позволял себе критиковать партнёров даже за плохой пас. Когда Криштиану уехал в Англию, в раздевалке «Ювентуса» все вздохнули с облегчением.

Embed from Getty Images

 

«Зениту» оказал чемпион Европы

В «Торино» подтвердили, что летом клуб получал предложение от «Зенита» по форварду Андреа Белотти. Каких-либо подробностей в итальянском клубе раскрывать не стали. При этом появились слухи о том, что других конкретных предложений летом у Белотти не было, однако игрок сборной Италии отказался ехать в Санкт-Петербург. Возможность выступить в Лиге чемпионов не привлекла Андреа – он настроен переходить в куда более статусный клуб, чем «Зенит». Следующим летом Белотти может обрести статус свободного агента, и вариантов с переходом у него будет куда больше.

Embed from Getty Images

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Торино Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Зинедин Зидан Мауро Икарди Андреа Белотти Килиан Мбаппе Главные слухи недели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 4:1 Химки
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
Все матчи
Новости
22 Октября
23:38 · Россия. Премьер-лига
Воронин: Чемпионат России гораздо слабее, чем европейские лиги
23:23 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Поединок «Химки» — «Урал» пройдёт при пустых трибунах
22:54 · Россия. Премьер-лига
Терюшков ответил на вопрос, продолжит ли Черевченко работать в «Химках»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Воронин подчеркнул, что Захарян точно не перейдёт в «Спартак»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Победа в день рождения Льва Яшина: Московское «Динамо» разгромило «Химки»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» громило «Химки» - видео видео
21:44 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Заслуженная победа «Динамо»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «И объясняли, и показывали, как играть при стандартах»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Захарян признан лучшим игроком матча с «Химками»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Стандартные положения - очень важный момент в любой игре»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Очень рады, что подарили болельщикам победу в этот день»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: Ганчаренко улучшает качества каждого игрока
21:07 · Россия. Премьер-лига
Захарян вышел на первое место в списке ассистентов РПЛ
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: Матч «Зенита» и «Спартака» — самое скандальное дерби в России 3
Все новости
Рекомендуем