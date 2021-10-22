Кордоба: Ганчаренко улучшает качества каждого игрока

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, почему решил покинуть берлинскую «Герту» и перейти в российский клуб.

«Ганчаренко — вот ещё одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру», — заявил Кордоба в интервью Sport24.

Стоит напомнить, что Кордоба перебрался в «Краснодар» прошедшим летом за сумму около 15 миллионов евро. Более того, футболист уже успел отметиться пятью голами в десяти поединках за «быков» в РПЛ.

Контракт колумбийца с «быками» истекает в июне 2025 года.