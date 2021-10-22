Орлов: У «Зенита» есть футболисты, которые играют в старый футбол

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена и форварда Артёма Дзюбы в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Питерский клуб уступил со счётом 0:1.

«Два игрока «Зенита» с большими контрактами — Ловрен, капитан команды, и Дзюбы — в этом матче мало чем помогли своей команде. Конечно, «Зенит» рассчитывал на контригру. Но кто думал, что Дзюба так плохо будет двигаться? Все-таки в чемпионате России у него были какие-то движения. А здесь он проиграл всю борьбу, потому что у соперника очень сильные защитники.

У «Зенита» есть футболисты, которые играют в старый футбол, похожий на ветеранский», - цитирует Орлова Sport24.

В 12-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Спартак». Встреча пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге.