​В «Балтике» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Бориско

В «Балтике» дали комментарий по поводу появившейся информации о том, что вратарь команды Максим Бориско интересен «Спартаку».

«Мне о таком факте неизвестно. Вы сами знаете, что трансферное окно в России закрыто», - рассказал пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов для «Спорт-Экспресса». При этом он отметил, что не сомневается в том, что лучшие игроки команды находятся на карандаше у клубов Премьер-лиги.

21-летний Максим Бориско оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 300 тысяч евро. В одиннадцати матчах первенства ФНЛ сезона 2021/2022 Бориско пропустил 8 мячей.